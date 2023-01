Ligue 1 : Large victoire de l'AS Monaco face à Ajaccio

Les joueurs de la Principauté sont très vite rentrés dans leur rencontre grâce à un but d'entrée de l'international français, rentré en finale de la Coupe du Monde, Axel Disasi. Après seulement deux minutes de jeu, les Monégasques menaient donc déjà 1-0. Seulement quatre minutes plus tard, Krépin Diatta a doublé la mise et donné une avance très rapide de deux buts à son équipe. Il n'y avait pas de meilleure manière de rentrer dans leur match, mais les hommes de Philippe Clément ont l'habitude de se faire remonter quand ils mènent au score. Une fois n'est pas coutume, Youcef Belaili a inscrit un très beau but à l'entrée de la surface, permettant aux Acéistes d'y croire. L'espoir aura été de courte durée lorsque dix minutes plus tard Wissam Ben Yedder a inscrit le premier but d'une série de trois. Aux 28ème et 35ème minutes, il a donc permis à l'ASM de mener 5-1.

En deuxième période, la rencontre était bien plus équilibrée, mais pas tout de même au point de voir les Ajacciens rivaliser. À l'heure de jeu, Breel Embolo est rentré en jeu. Il a inscrit un doublé et offert une victoire 7-1 à son équipe. De bon augure avant deux semaines de repos et un déplacement à l'Orange Vélodrome pour y affronter le très solide Olympique de Marseille. Au classement, l'AS Monaco détient un retard de cinq unités sur les Olympiens, troisièmes, et trois d'avance sur le Stade Rennais qui affronte le PSG ce dimanche soir.