Ligue 1 : La promesse de Pochettino à Neymar

Le moment était solennel. Le Paris Saint-Germain a officiellement ouvert un nouveau chapitre de son histoire en nommant Mauricio Pochettino à la place de Thomas Tuchel. Le nouvel entraîneur du club de la capitale, revenu au bercail, a tenu sa première conférence de presse ce mardi, au Camp des Loges. Il y a été question de nombreux sujets, dont bien sûr, Neymar. Comment sera utilisé le Brésilien ? Sera-t-il leader sur le pré ? L’ancien coach de Tottenham a répondu à ces questionnements : « Dès que Ney commencera à s’entraîner avec le groupe, on va trouver la position qui lui correspondra le mieux. Cela va au-delà du système. Nous voulons une animation qui permette d’optimiser son niveau avec et sans ballon. Nous voulons qu’il montre son meilleur niveau. Essayer de trouver le meilleur rôle pour qu’il exprime son potentiel. Le leadership peut s’exprimer de différentes façons. Plus on aura de leaders sur le terrain, mieux ce sera. Ce sera une force pour le club. »

Marquinhos reste capitaine



Pochettino assure qu’il sait comment appréhender un vestiaire rempli de vedettes : « Je sais ce que représente le Paris Saint-Germain, je sais ce que représente le niveau des joueurs qu’il y a dans ses rangs. Par le passé, j’ai déjà travaillé avec de grands joueurs. Je ferai le maximum pour optimiser les qualités de mes joueurs. Le père Noël a été généreux avec moi et mon staff : il m’a donné la possibilité d’être dans ce grand club. Je veux remercier le président Nasser et le directeur sportif Leonardo pour la confiance qu’ils me donnent. On sait aussi que dans des grands clubs comme Paris, il y a beaucoup de rumeurs. Je suis conscient que le défi est immense. Le PSG a de grandes attentes, une grande pression. On ne regarde pas ce genre de rumeurs pour le moment. C’est le moment de s’adapter. » À propos de leaders, Marquinhos sera-t-il toujours capitaine ? « Marquinhos est le capitaine de l’équipe, et il le restera sans aucun doute. Ensuite, on va voir par rapport aux décisions que nous prendrons au fur et à mesure. Ce n’est pas encore le moment de parler de tout ça. »