Ligue 1 : La nouvelle date de Nice-OM dévoilée

Le 22 août dernier, la rencontre disputée entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille pour le compte de la 3ème journée de Ligue 1 n'avait pu aller à son terme. Interrompue à la 75ème minute de jeu en raison de l'envahissement du terrain et des échauffourées entre les supporters et les joueurs, elle possède désormais une nouvelle date. Pour rappel, mercredi dernier, la LFP a pris la décision de faire rejouer le match à huis clos et sur terrain neutre. L'OGC Nice a perdu un point avec sursis et a été sanctionnée de 3 matchs à huis-clos total, dont le match OGC Nice - Olympique de Marseille.

Le lieu de la rencontre sera communiqué prochainement

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la LFP a donné plus d'informations sur le match, même si le lieu n'a pas été dévoilé. "Suite à la décision de la Commission de Discipline du 8 septembre, la Commission des Compétitions a décidé de programmer la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille le mercredi 27 octobre à 21h. Le lieu de la rencontre sera déterminé ultérieurement. La rencontre sera diffusée en direct sur Prime Vidéo", peut-on lire. Dans les autres sanctions dévoilées le 8 septembre dernier, Alvaro Gonzalez, qui a jeté un ballon en direction du public, a reçu une suspension de deux matchs fermes. Payet, quant à lui, a été sanctionné d’un match avec sursis. L'OGC Nice a depuis pris la décision de ne pas faire appel des sanctions.