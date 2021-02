Ligue 1 - Khaoui et l'OM respirent enfin !

Un mois et demi après, l’OM renoue avec la victoire en Ligue 1. L’équipe phocéenne a dû attendre la réception du voisin niçois pour se remettre dans le sens de la marche et stopper sa longue série de faux-pas. Avec un onze remanié, les Phocéens sont apparus transfigurés et c’est avec beaucoup de mérite qu’ils ont cueilli les trois points (3-2).

Khaoui, le héros inattendu



Thauvin, Milik, Benedetto, Germain n’étaient pas sur le terrain au coup d’envoi. Nasser Larguet, le coach intérimaire de l’OM, a choisi d’innover en attaque en lançant Luis Henrique, Seifeddine Khaoui ainsi que le jeune Ahmadou Dieng (20 ans). Le pari était risqué, mais il a été payant. Avec ce trio qui avait à cœur de se montrer, les vice-champions de France ont pu dominer le Gym.

Le rôle du héros du match est revenu à Khaoui. Le Tunisien n’avait pas encore marqué avec Marseille en championnat alors qu’il évolue au club depuis 2019. Lors de cette partie, il en a profité pour en claquer deux. A la 42e, c’est lui qui a assuré le break en convertissant d’un tir croisé un service de Luis Henrique. Et, au retour des vestiaires, juste après que l’OGCN ait réduit le score par l’intermédiaire d’Amine Gouiri (47e), c’est encore lui qui a redonné un avantage de deux buts au siens sur une frappe du gauche à mi-hauteur (53e) suite à un mauvais dégagement des Aiglons.

Avec un peu plus de réussite, l’ancien troyen aurait même pu inscrire un triplé. A la 10e, il avait été le premier Phocéen à solliciter Walter Benitez (10e). Ensuite, à la 41e, il a touché la transversale sur une belle exécution avant d’être signalé hors-jeu par l’arbitre.

L'OM a tremblé jusqu'au bout



L’espace d’un soir, Marseille s’est donc trouvé un nouveau buteur. Mais, il fallait bien de la nouveauté pour inverser la mauvaise spirale. Pour ouvrir la marque, à la 14e minute, il y avait déjà un finisseur inattendu, en la personne d’Alvaro Gonzalez. Monté aux avant-postes, l’Espagnol a mis les siens sur orbite en fusillant le gardien niçois sur un tir du gauche.

A 3-1, Marseille a assuré le plus dur. Les locaux ont joué la dernière demi-heure l’esprit tranquille. Peut-être un trop même, puisqu’ils ont concédé un autre but à la 88e de la part du jeune Malik Sellouki. Cela a ravivé le suspense pour le temps additionnel et sans le poteau pour repousser un coup franc de Gouiri juste avant le gong, Nice aurait sauvé le nul. Au final, et en se faisant quelques frayeurs, les Olympiens s'en sont donc sortis avec le succès. Un succès qui leur permet de réaliser un bond de 3 places au classement général, pour se positionner au sixième rang.