Ligue 1 (J9) : Nice enfonce Brest et grimpe sur la troisième marche du podium

La victoire était importante pour les Niçois. Ce samedi, les hommes de Christophe Galtier espéraient l'emporter chez eux face au mal-classé brestois afin de rester bien calés dans les hauteurs du classement de Ligue 1. Grâce notamment aux buts de Jean-Clair Todibo et de Melvin Bard, la mission a été remplie. Ce succès (2-1) permet aux Aiglons de repasser provisoirement devant l'OM. Pour Brest, les choses se compliquent sérieusement.



Déséquilibré sur le papier, le match l'a rapidement été sur le terrain. Dominateurs dans presque tous les compartiments du jeu, les locaux ont rapidement pris le jeu à leur compte et ont tout de suite enchaîné les occasions. Pas moins de 71% de possession de balle en première période, le tout ponctué de sept tirs (dont quatre cadrés), suffisamment pour parvenir à ouvrir le score sur un but plein d'opportunisme de Todibo juste avant la pause (1-0, 45eme) et rejoindre les vestiaires avec un avantage logique.

Un score trompeur

A la dérive, Brest a continué de tanguer lors du second acte. Toujours sous l'emprise de la domination sans partage des Niçois, les protégés de Michel Der Zakarian ont craqué une deuxième fois à l'heure de jeu, cette fois sur une réalisation signée Melvin Bard (2-0, 61eme). Et les occasions azuréennes ont continué de s'enchaîner (69eme, 75eme) jusqu'à ce but de Lotomba, logiquement refusé pour un hors-jeu (89eme). Un petit électrochoc, enfin, pour les visiteurs qui ont réduit l'écart dans les arrêts de jeu par Honorat, à la réception d'un tir totalement loupé de Faivre (2-1, 90eme+2).



Victoire finale de Nice qui, malgré un score trompeur, a écrasé Brest d'un bout à l'autre du match et remonte donc provisoirement sur la troisième marche du podium de la Ligue 1. Pour Brest, en revanche, la situation est calamiteuse. Pas le moindre succès depuis le début de la saison (4 nuls et 5 défaites) et une inquiétante 19eme place à la clé. La trêve internationale fera peut-être du bien aux esprits bretons.