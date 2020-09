Ligue 1 (J5) : Bordeaux et Nice se quittent bons amis

Le Matmut Atlantique a encore été privé de but. Bordeaux a reçu Nice avec l'ambition de renouer avec le succès après un revers à Lens (2-1) lors de son dernier match de championnat. Ils n'y sont pas parvenus. Encore une fois, les Girondins n'ont pas réussi à marquer. Mais une fois de plus, ils ont su préserver leur cage inviolée à domicile pour contraindre les Aiglons à un résultat nul et vierge : 0-0. Les Bordelais ont été dominés dans le jeu mais ils sont parvenus à se créer des situations dangereuses. L'attaquant Nicolas de Préville a ouvert les hostilités dans la surface niçoise (0-0, 10eme). Puis Toma Basic a tenté sa chance en dehors de la surface de réparation en cadrant sa tentative (0-0, 26eme). Au retour des vestiaires, le milieu croate a de nouveau alerté le gardien de Nice, Walter Benitez (0-0, 54eme). En toute fin de match, Jimmy Briand a manqué la balle de match en ratant sa reprise du plat du pied à quelques mètres du but azuréen (0-0, 86eme).

Nice a manqué de réussite

Malgré les opportunités qu'ils ont eu, les partenaires de Laurent Koscielny ont bien été dominés. Les hommes de Patrick Viera ont fait le jeu dans cette partie mais ils ont manqué de réalisme dans le dernier geste. Ils se sont créés les plus belles occasions de cette rencontre. Kasper Dolberg a lancé dans la profondeur Pierre Lees-Melou. Ce dernier a vu son tir toucher le poteau droit de Benoît Costil (0-0, 30eme). En seconde période, Rony Lopes a touché la barre transversale après une frappe dans la surface de réparation bordelaise (0-0, 65eme). Le dicton "jamais deux sans trois" s'est vérifié puisque dans le temps additionnel, l'attaquant Amine Gouiri s'est infiltré dans la surface de réparation bordelaise puis a déclenché une frappe puissante qui s'est écrasée sur la barre transversale de Benoît Costil (0-0, 90eme). Nice s'est rassuré dans le jeu mais ne progresse pas au classement en ne prenant qu'un point sur la pelouse de Bordeaux.