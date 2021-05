Ligue 1 (J36) : Les compositions de Lens - Lille

Neuf points maximum sont encore en jeu. Actuellement leader du classement du championnat de France de Ligue 1, Lille a l'honneur d'ouvrir cette 36eme journée, avec un déplacement sur la pelouse de Lens, pour le 112eme derby du Nord. Les Dogues ont donc un très beau coup à jouer et peuvent être assurés de conserver leur trône à l'issue de cette nouvelle journée de championnat. Pour cela, il faudra évidemment qu'ils s'imposent. Pour mettre toutes les chances de son côté, Christophe Galtier conserve l'ossature principale de son onze type. Toutefois, au milieu de terrain, Benjamin André, suspendu, est suppléé par Xeka. Quant à l'aile droite, elle reste occupée par Luiz Araujo, préféré à Jonathan Ikoné, qui prend donc encore place sur le banc des remplaçants.

Kakuta préféré à Kalimuendo

Pour ce qui est de Lens, cette rencontre ne manquera évidemment pas non plus d'enjeux, avec cette cinquième place à consolider. Une victoire et les Lensois prendraient ainsi leurs distances avec Marseille mais également Rennes. Pour essayer d'arriver à ses fins, Franck Haise n'opère que peu de changements dans son onze de départ. Dans la cage, Jean-Louis Leca, absent lors du match précédent et la défaite sur la pelouse du PSG (2-1), retrouve sa place de titulaire. En défense, Loic Badé, suspendu contre Paris, retrouve également sa place, au détriment de Facundo Medina, qui s'installe sur le banc. Enfin, à la pointe de l'attaque, Ignatius Ganago ne sera, cette fois, pas associé à Arnaud Kalimuendo, mais à Gaël Kakuta.



La composition de Lens : Leca - Gradit, Badé, Fortes - Clauss, Cahuzac (c), C.Doucouré, S.Fofana, Michelin - Ganago, Kakuta.



Remplaçants : Farinez (g), Boura, Medina, Mauricio, Pereira Da Costa, Banza, Jean, Kalimuendo, Sotoca.



Entraîneur : Franck Haise.



La composition de Lille : Maignan - Çelik, Fonte (c), Botman, Reinildo - Araujo, Xeka, Bo.Soumaré, J.Bamba - Yilmaz, J.David.



Remplaçants : Chevalier (g), Karnezis (g), Bradaric, Djalo, Pied, R.Sanches, Yazici, Ikoné, Weah.



Entraîneur : Christophe Galtier.