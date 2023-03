Ligue 1 : Igor Tudor encense Will Still

Un match à l’allure de traquenard. En se déplaçant à Reims, l’OM va devoir mettre fin à une folle série pour conserver son avance pour la 2e place du championnat. Depuis la nomination de Will Still, les Champenois n’ont plus perdu la moindre rencontre depuis 19 rencontres. Une performance majuscule. En conférence de presse, Igor Tudor a été très élogieux envers le travail du technicien âgé de 30 ans. "J'ai dit à mes joueurs ce que je vais vous dire : pour moi, c'est la meilleure équipe actuelle en France" a-t-il lancé. Une déclaration qui devrait satisfaire le principal intéressé.

En outre, l’entraîneur croate de l’OM a indiqué ne pas vouloir changer de plan de jeu pour la fin de saison. "Je pense que l'on se crée quand même pas mal d'occasions. Tactiquement, le plan B n'existe pas. On a une idée de jeu que l'on essaye de transmettre à l'entraînement. Peut-être que les autres équipes se préparent mieux défensivement. Ce sont les joueurs qui décident sur le terrain. Cela dépend de l'entraîneur jusqu'à un certain point."