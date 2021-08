Ligue 1 : Galtier pas tendre avec Lille

Champion de France avec Lille la saison passée, Christophe Galtier a décidé de changer de banc durant l'intersaison. Attiré par les sirènes de l'OGC Nice, l'entraîneur a traversé la France pour s'installer dans le Sud et conduire, sur le terrain, le projet de l'actionnaire Ineos. A deux jours d'un déplacement en terre nordiste, Galtier s'est payé son ancien président, Olivier Létang.



Hasard du calendrier, les Aiglons jouent à Lille samedi (17h), dans le cadre de deuxième journée de Ligue 1. A l'occasion de la conférence de presse d'avant-match qui s'est déroulée ce jeudi, Christophe Galtier a été interrogé sur la déclaration d'un Olivier Létang affirmant que son ancien coach ne l'avait prévenu de son départ de Lille que le 25 mai. Le technicien lui a donc répondu par médias interposés : "Il aurait dû consulter un bon ORL."



Un match spécial

Un message cinglant et prononcé avec le plus grand sérieux pour un Christophe Galtier motivé à l'idée d'affronter l'équipe championne de France "Ce n'est pas mon match, c'est mon équipe, notre équipe, qui va affronter le champion de France en titre et cela demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'énergie."