Hier soir, le Paris Saint-Germain l'a emporté sans trembler face à l'US Pays de Cassel en 16es de finale de la Coupe de France. Avec une victoire 7 buts à 0 grâce notamment au quintuplé historique de Kylian Mbappé, le club de la capitale a validé son ticket pour les 8es de finale où un déplacement à l'Orange Vélodrome sera au menu afin d'affronter l'Olympique de Marseille. Les hommes de Christophe Galtier joueront le 7 février et un calendrier démentiel attend les Parisiens d'ici les prochaines semaines. Les champions de France en titre vont jouer 10 rencontres en quasiment cinq semaines et ils auront notamment un enchaînement avec l'OM, Monaco, le Bayern Munich, mais aussi le LOSC qui s'annonce tout simplement tendu. Galtier a pris la parole à ce sujet hier après la qualification.

"Il faudra qu’on soit très vigilants"

Le coach des Parisiens a ainsi mis en avant ce calendrier fou à venir. "Il y aura Toulouse, Montpellier, Reims dès la semaine prochaine. Malheureusement le calendrier est ainsi fait. Il y a ce tirage (face à l’OM en 8es le 7 février, ndlr) qui sera une magnifique affiche pour la Coupe de France, il faudra faire une grande performance au stade Vélodrome pour passer. Avec l’accumulation des matchs on va jouer à partir de la semaine prochaine tous les trois, quatre jours. Il faudra qu’on soit très vigilants sur l’enchainement, l’aspect physique, la gestion de l’effectif", explique Galtier, qui sait que son équipe va enchaîner à la vitesse grand V et devra donc être prête du mieux possible pour ne pas tout perdre durant ce terrible mois de février...