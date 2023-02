C’est une situation particulière. Adjoint de Laurent Blanc, Franck Passi se retrouve à assurer l’intérim à la tête de l’OL en l’absence du Cévénol. En effet, l’entraîneur de Lyon est souffrant depuis quelques jours. Souffrant d’une pneumopathie, Laurent Blanc a déjà manqué la rencontre contre Lens le week-end dernier. Sa présence sur le banc contre Auxerre (vendredi à 21h) est très incertaine. En conférence de presse, Franck Passi est revenu sur ce moment particulier.

« J’ai appris que je serai sur le banc le matin du match, quand Laurent a eu son problème. Dans la mesure où l'on prépare beaucoup de choses ensemble, j'ai pris ça normalement. L’équipe et le plan de jeu étaient faits. Il fallait juste maintenir le bateau (…) On en discute tout le temps. On habite pas loin l’un de l’autre, il y a le téléphone, on fait des appels en visio aussi. Il est capable de discuter et de réfléchir surtout. On échange » indique-t-il.