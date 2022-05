Ligue 1 : Franck Haise prolonge avec Lens jusqu'en 2025

Par AFP May 23, 2022 19:23 Franck Haise a prolongé son contrat avec les Sang et Or jusqu'en 2025, a annoncé le club artésien lundi, deux jours après avoir terminé la saison 2021-22 de Ligue 1 à la 7e place.