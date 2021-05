Ligue 1 - Facile à Nice, Lille reprend déjà les commandes

En ouvrant le score rapidement par Burak Yilmaz (12eme), Lille s’est rendu le match facile d’autant plus que les Niçois se sont montrés très peu dangereux. L’expulsion de Jordan Lotomba (48eme) suivi du but de Mehmet Celik (55eme) ont fini de sceller le score (2-0). Un résultat qui permet à Lille de continuer de croire au titre de Champion de France à trois journées de la fin. En attendant, les hommes de Christophe Galtier gardent leur destin entre leurs mains en reprenant la tête de la L1.

Faire la loi à domicile



Deuxième au coup d’envoi du match suite à la victoire du PSG face à Lens (2-1), Lille n’avait pas le droit à l’erreur face à Nice. Christophe Galtier avait insisté dans la semaine sur l’importance des débuts de match que son équipe a tendance à ne pas toujours bien aborder. Mis en confiance après leur victoire à Lyon (3-2), les Lillois voulaient continuer à faire la course en tête dans cette Ligue 1 indécise.



Cela passait par une victoire face aux Azuréens alors que les Dogues ont beaucoup de mal à s’imposer à domicile : trois victoires seulement lors des neuf derniers matchs. Pour les Niçois, l’enjeu était simple : se faire plaisir dans une fin de saison sans stress et sans enjeu. Pas sûr donc que les Aiglons aient envie de suivre les conseils de leurs supporters qui via une banderole ont demandé à leurs joueurs de ne pas trop en faire afin que Lille soit champion au détriment du PSG et surtout de « l’ennemi juré » monégasque.

Yilmaz comme une évidence



Dès l’entame de ce match, les Lillois ont mis beaucoup de rythme avec un gros pressing pour récupérer le ballon le plus vite possible autour d’un Benjamin André toujours aussi actif. Et comme souvent ces derniers temps, la lumière est venue de Burak Yilmaz qui a réussi à marquer sur son premier ballon (12eme, 1-0). Sur un centre de Reinildo, Jonathan David remise sur le Turc qui en une touche enroule bien sa frappe au ras du poteau de Walter Benitez qui ne peut rien faire.



Les Lillois ont réussi à ouvrir le score rapidement pour se faciliter le match. A l’aise physiquement, les Dogues ont continué à imposer un gros rythme jusqu’à la pause avec toutefois très peu de situations dangereuses. A noter tout de même, une relance à la main de 50 mètres de Mike Maignan pour Jonathan David qui au final était contré par Hassane Kamara (42eme).

Nice rapidement à 10



Au retour des vestiaires, le bloc niçois était positionné bien plus haut face à des Lillois qui avaient, à priori, décidé de les laisser venir un peu. Les Aiglons n’ont toutefois pas eu le temps de voir si cette option était la bonne. En effet, très rapidement Jordan Lotomba était expulsé pour un second carton jaune pour une faute sur Jonathan Bamba (48eme). Le Niçois qui était passé déjà tout près du carton rouge en première période pour une vilaine faute là encore sur Bamba. Une supériorité numérique que Lille ne mettait pas longtemps à bonifier. En effet, Mehmet Celik doublait la mise sur une très jolie reprise de volée (55eme, 2-0).



Restait alors aux Lillois à bien gérer la fin de match. Burak Yilmaz est passé tout près du doublé mais a finalement frappé sur le poteau (63eme) alors que Jonathan David a bien failli corser l’addition (68eme). Rien ne bougea finalement avec des Niçois incapables de venir inquiéter Mike Maignan, et des Lillois qui ont fait circuler le ballon. Pour preuve une triste stat : zéro tir pour les Aiglons dans ce match ! Match très frustrant donc pour les coéquipiers de Morgan Schneiderlin, qui n’ont pas pu se battre avec leurs armes en seconde période. En revanche, très bonne opération pour Lille qui, grâce à cette victoire (2-0), reprend la tête du championnat à trois petites journées de la fin ! Prochain défi, dès vendredi prochain avec le derby du Nord à Lens.