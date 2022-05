Ligue 1 : Europe, relégation... Les enjeux de la dernière journée

Podium: avantage Monaco

Enjeu: la 2e place, qualificative pour la phase de groupes de Ligue des champions aux côtés du Paris SG, champion, la 3e place, qualificative pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

Derrière le Paris SG, champion, Monaco (2e, 68 pts, +25) tient son destin entre les mains grâce à une meilleure différence de buts que Marseille (2e, 68 pts, +21). L'ASM jouera la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine s'il gagne à Lens, ou s'il fait aussi bien que l'OM, qui reçoit Strasbourg. Les Marseillais ont besoin d'un point pour assurer la troisième place que convoite aussi Rennes (4e, 65 pts, +42), en déplacement à Lille, et qui, en cas de scénario extrêmement favorable, pourrait même accrocher... la deuxième place.

Places européennes: Rennes et... ?

Enjeu: la 4e place, qualificative pour la phase de groupes de la Ligue Europa, la 5e place, qualificative pour les play-offs d'accès à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence. Nantes, vainqueur de la Coupe de France, est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

Quatre équipes sont en course pour deux billets européens. Rennes (4e, 65 pts, +42) possède les meilleures chances de décrocher la timbale, et Lens (7e, 61 pts, + 14) les plus faibles. Les Artésiens doivent battre Monaco et espérer la défaite de Strasbourg (5e, 63 pts, +21) et Nice (6e, 63 pts, +15), afin de terminer à la 5e place. Celle-ci devrait donc plutôt se jouer à distance entre les Alsaciens, qui vont à Marseille, et les Azuréens, en visite à Reims. Les joueurs de Julien Stéphan ont un calendrier moins favorable mais une meilleure différence de buts, qui leur permettra de rester devant en cas d'égalité.

Relégation: Saint-Etienne en danger

Enjeu: accrocher la 18e place, synonyme de barrage aller/retour contre un club de Ligue 2 issu de pré-barrages, les 19e et 20e places condamnant à la relégation en Ligue 2.

Longtemps dernier, Metz (18e, 31 pts, -29) a pris à Saint-Etienne (19e, 31 pts, -35) la place de barragiste lors de l'avant-dernière journée. Les Messins sont maîtres de leur destin. Les Verts seront condamnés à la Ligue 2 en cas de défaite à Nantes. Mais un nul peut leur suffire pour reprendre la 18e place si les Mosellans perdent sur le terrain du Paris SG dans le même temps. Seul un miracle pourrait sauver Bordeaux (20e, 28 pts, -41) de la relégation. Les Girondins doivent gagner à Brest si possible avec un grand écart, et prier pour que ses deux concurrents s'inclinent sur des scores lourds.