Ligue 1 : En bas aussi, les écarts sont faibles

A la trêve hivernale, il n'y a que deux victoires d'écart entre Nîmes, le dernier et Saint-Etienne qui pointe au 14eme rang. En tout, sept équipes sont impliquées dans la course au maintien. Des Crocos aux Verts en passant par Dijon, Lorient, Strasbourg, Nantes et Reims, on regarde derrière avant de s'imaginer plus haut.

Parmi ces équipes, il n'y en a que deux qui ont changé d'entraîneur pendant l'automne : Dijon en remplaçant Stéphane Jobard par David Linarès et plus récemment Nantes en faisant appel à Raymond Domenech pour suppléer Christian Gourcuff.

Si pour les Bretons qui n'ont gagné qu'une fois en deux mois, il faudra attendre janvier pour espérer des progrès grâce à cette nomination étonnante, en Bourgogne, le DFCO a gagné 75% de ses points depuis sa réorganisation et en a profité pour quitter la 20eme place du classement après l'avoir occupée pendant 14 journées. Pour s'extirper de la zone rouge, le club bourguignon n'a plus qu'à espérer que Moussa Konaté et Roger Assalé lancent leur saison et permettent à Dijon de ne plus avoir la plus mauvaise attaque de l'Hexagone.

En 16 matchs, Nîmes est passé de la première à la dernière place du classement



C'est Nîmes qui a passé la trêve hivernale avec le statut de lanterne rouge. Les hommes de Jérôme Arpinon ont perdu neuf de leurs onze derniers matchs. Ils ont surtout la plus mauvaise défense du championnat avec une moyenne de deux buts encaissés par rencontre. Pour sortir de la crise, les Gardois ont un match de la peur à jouer face à Strasbourg pour lancer l'année 2021 ce mercredi.

Les Alsaciens semblaient enfin lancés en enchaînant quatre matchs consécutifs sans défaite en décembre mais ils ont recommencé à glisser au classement en s'inclinant face à Bordeaux puis à Paris. A cause d'une défense en difficulté, les buts du duo Habib Diallo - Ludovic Ajorque ne suffisent pas du côté de la Meinau.

Du côté de Lorient, virtuel barragiste, c'est le secteur offensif qui est en difficulté en l'absence d'Adrian Grbic. Trop souvent dans la réaction, ils ont plus souvent gagné après avoir été menés au score qu'en menant, les Merlus ont besoin de régularité et de confiance. Le match nul arraché contre Nice avant la trêve pourrait être le résultat qui manquait au groupe de Christophe Pélissier.

Des accidents de parcours pour Saint-Etienne et Reims



Saint-Etienne manque aussi de régularité. Leader du championnat en début de saison, les Verts n'ont gagné qu'un seul de leurs 14 derniers matchs. Cette série a rapproché les Foréziens à six points de la zone rouge. Le manque d'expérience du jeune groupe de Claude Puel a déjà couté des points importants pour le maintien. Les coéquipiers de Romain Hamouma ont été tenus en échec par Dijon et Nîmes et doivent apprendre à se battre pour ne pas finir à une des trois dernières places du classement.

Reims est aussi loin de son standing mais garde une petite marge de sécurité sur la zone rouge. Après avoir retrouvé l'Europe à la fin de l'été, les Champenois ont eu du mal à assumer malgré l'excellent rendement de Boulaye Dia. La série en cours de trois matchs consécutifs sans défaite pourrait lancer les hommes de David Guion. Il va falloir très vite confirmer cette embellie avec les deux confrontations directes prévues la semaine prochaine face à Dijon puis Saint-Etienne.

Avec le grand nombre d'équipes engagées dans la course au maintien, la deuxième partie de saison ne manquera pas de matchs décisifs dans cette lutte pour le maintien qui s'annonce passionnante. Avec le même nombre de points, Lorient, Dijon et Nîmes pourraient régulièrement échanger leurs places d'autant plus que Strasbourg (16eme) n'en a que deux de plus et Nantes (15eme) pointe à moins d'une victoire plus loin.