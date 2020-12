Ligue 1 : Delort joueur du mois de novembre

Une première pour un joueur de Montpellier depuis 9 ans



À vous, supporters. À mes Présidents, à mes coéquipiers, je dédie ce beau Trophée du Joueur du Mois. Ce trophée est celui du collectif", a-t-il assuré, sur son compte Twitter.

Nommé aux côtés de Kevin Volland (Monaco) et Irvin Cardona (Brest) pour le trophée du joueur du mois de novembre en Ligue 1, Andy Delort (38% des votes) a été sacré. La LFP a indiqué : "Le Trophée UNFP du Joueur du Mois de novembre de Ligue 1 Uber Eats est décerné au buteur du Montpellier Hérault grâce aux votes du public et de ses pairs.Défait par Lille dans un match spectaculaire mercredi soir à la Mosson (2-3), rencontre durant laquelle Delort a inscrit un ciseau acrobatique, Montpellier a salué la régularité des performances de son attaquant âgé de 29 ans."Andy met ainsi fin à 9 ans d'absence du MHSC comme lauréat de ce trophée du mois. Une distinction qui vient récompenser l'excellent début de saison de notre attaquant et l'encourager pour continuer d'enchaîner buts et passes décisives après la trêve des confiseurs. Félicitations Andy !"De son côté, Delort n'est pas resté indifférent au fait d'avoir remporté ce trophée. "