Qui sera le prochain ? Après Peter Bosz, Jean-Marc Furlan, Michel Der Zakarian et Oscar Garcia ces derniers jours, c'est Olivier Dall'Oglio qui a été démis de ses fonctions d'entraîneur à Montpellier, indique L'Equipe, ce lundi. La défaite concédée à Lens samedi soir (1-0) a donc scellé le sort du technicien arrivé dans l'Hérault en 2021 en provenance de Brest afin de succéder à Der Zakarian. Pas forcément une surprise tant le début de saison de Montpellier est compliqué, avec une 11ème place au classement (12 points) mais surtout 1 seul succès lors des 6 dernières rencontres.



"Je pense que je dois faire encore mieux et encore plus. La solution doit venir de moi et les joueurs suivent derrière. [...] On n'est pas non plus relégable. Tous les coachs sont en danger dès qu'ils perdent. On le sait et c'est comme ça. Si on estime que c'est la faute de l'entraîneur, comme cela l'a été avec les coachs. C'est le fusible idéal", a expliqué Dall'Oglio en conférence de presse, après la rencontre face à Lens.

Pitau pour assurer l'intérim

Il faut remonter au 17 septembre, face à Strasbourg (2-1), afin de trouver la trace de la dernière victoire de Montpellier sur le plan national. Alors que Montpellier recevra l'OL, samedi à la Mosson (17 heures), c'est Romain Pitau, entraîneur adjoint, qui assurera l'intérim précise L'Equipe. Une mission qui sera confiée à l'ancien milieu de terrain du club entre 2009 et 2013, au plus tard, jusqu'au 13 novembre prochain, et la réception du Stade de Reims.