Ce dimanche, les Merlus sont sortis de la zone rouge à la faveur d’un nouveau succès à domicile, cette fois-ci contre Saint-Étienne (2-1). Et dire que Claude Puel n'a pas aimé le déroulement de la rencontre est un euphémisme. Le coach forézien a notamment exécré la prestation de ses hommes, qui menaient au score avant de se faire renverser par le FC Lorient.

"On était à la merci"

"On avait le match en main, mais on s'est mis à subir", a-t-il regretté. "Lorient nous a mis sous pression, a su se projeter. On n'a pas eu assez de maîtrise et on était à la merci du but égalisateur, qui est arrivé après un superbe coup franc. Je suis déçu, frustré, car la première mi-temps était solide et on menait à la marque. Avec un peu plus de justesse, on aurait même pu marquer un deuxième but. Après, on a trop reculé sur nos bases."



Alors que l'ASSE est désormais 16e, Puel déplore encore le contenu de la rencontre, en conférence de presse : "Je suis déçu qu’on ai pas pu mieux exploiter les situations. Ce n’est pas un retour sur terre. Je regrette cette défaite pour nos supporters. Mais cette équipe ne lâche pas. Indigne voudrait dire qu’on était pas dans l’esprit et ce n’était pas le cas. On a fait beaucoup d’effort mais on a été trop inefficace avec le ballon", a poursuivi Puel. Cela fait mal, car on leur offre le deuxième but. C'est dommage de ne pas ramener au moins un point, surtout quand on mène au score. On a beaucoup couru, défendu, mais on a été pauvres dans le jeu."