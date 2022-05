Ligue 1, changement majeur dans le dos des joueurs

Il va y avoir du nouveau sur les pelouses de Ligue 1 à compter de la saison 2022-2023. Un point du règlement de la Ligue de football professionnel a été modifié dans le plus grand secret il y a de cela quelques mois et à partir de l'exercice à venir, les joueurs auront tout le loisir de choisir le numéro de maillot qu'ils souhaitent arborer. Ils pourront pour cela en choisir un compris en 1 et 99.

L'information a été divulguée mercredi par le Stade Brestois. Le club breton a ainsi indiqué sur les réseaux sociaux que la Ligue 1 prenait le même chemin que d'autres championnats européens en permettant désormais aux joueurs un choix plus large de numéros. Une chose ne changera toutefois pas : le numéro 1 restera l'exclusivité des gardiens de but.



🔢 Une modification @LFPfr portant sur les numéros des maillots des joueurs sera apportée à compter de la saison 2022-23, une numérotation des maillots avec des nombres entiers de 1 à 99 est autorisée, étant entendu que le numéro 1 est exclusivement réservé aux gardiens. pic.twitter.com/5k1ZxzQetw

— Stade Brestois 29 (@SB29) May 25, 2022

Donnarumma prêt à changer ?

D'hier à aujourd'hui, plusieurs footballeurs ont choisi des numéros sortant de l'ordinaire. Ce fût par exemple le cas avec le "80" arboré par Ronaldinho du côté de l'AC Milan. Les plus anciens se souviendront du fameux "1+8" porté par Ivan Zamorano à l'Inter Milan pour laisser à Ronaldo le numéro 9. Désormais au PSG, Gianluigi Donnarumma portait le numéro 99 à l'AC Milan. Le gardien parisien décidera-t-il d'afficher à nouveau son année de naissance en Ligue 1 ?