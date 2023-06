Ligue 1 : "Cette année, il nous a manqué un peu de mental", concède Donnarumma

Le Paris Saint-Germain a fini la saison dans la douleur. Devant leur public, les coéquipiers de Leo Messi se sont inclinés pour le compte de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. De quoi forcément contrarier quelques peu les festivités, alors que le club célébrait son 11ème sacre en championnat. Des sifflets sont notamment descendus des tribunes pour huer Leo Messi et Christophe Galtier. En conférence de presse, Gianluigi Donnarumma a défendu son entraîneur tout en portant un regard lucide sur la saison en demi-teinte du Paris Saint-Germain.

« Nous avons perdu trop de matches »

« Sincèrement, les sifflets, on n'y a pas fait attention, ça faisait seulement plaisir de faire la fête. Les tifosi ont toujours été derrière nous, même dans les défaites, c'est ça le plus important. Galtier va-t-il rester ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi j'espère que oui parce que c'est un grand entraîneur, il peut encore donner beaucoup, je suis très heureux d'avoir fait une saison avec lui et j'espère en faire encore beaucoup. Les réactions de supporters, je comprends, nous avons perdu trop de matches, quatre à la maison, cela ne doit pas arriver. Cette année, il nous a manqué un peu de mental. »