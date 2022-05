Ligue 1 : Ceferin tacle le niveau du Championnat de France

Avec sa franchise habituelle, Aleksander Ceferin a distribué les mauvais points. Le patron de l'UEFA ne porte pas en haute estime la Ligue 1 et la Bundesliga et n'a pas manqué de le faire savoir dans un entretien accordé au média croate Sportske. Revenant sur les difficultés du PSG et du Bayern Munich à briller en Ligue des Champions cette saison avec des éliminations respectives en 8èmes (face au Real Madrid) et en quarts de finales (contre Villarreal) de la compétition, il a ainsi dressé un constat limpide. "C’est vrai, ces deux championnats ne sont pas forts. Deux clubs dominent. Il y a plus de concurrence en Italie, mais ils ne sont pas financièrement solides. La Premier League a la plus grande tradition, les supporters sont différents de ceux d’Italie", a-t-il lâché.

Ceferin prédit une finale entre Liverpool et Manchester City à Paris

Estimant que le projet de la Super Ligue ne pourra "jamais marcher", il s'est montré plutôt favorable à l'idée d'un Final 4 en Ligue des Champions. "C'est une bonne idée, mais vous perdez quelques matchs. Vous ne jouez pas à domicile et à l'extérieur, et il y a moins de matches pour les détenteurs de droits télé. Il est trop tôt pour partager de nouvelles idées avec les médias, mais il y a des plans", a-t-il glissé, dans des propos retranscrits par L'Equipe.



Justement, la reine des compétitions de clubs s'apprête à livrer ses derniers enseignements cette saison, alors que les demi-finales retour vont se disputer entre Villarreal et Liverpool (ce mardi soir) ; puis entre le Real Madrid et Manchester City (mercredi). D'après le patron de l'UEFA, on devrait assister à une finale entre les Reds et les Citizens, le 28 mai prochain au Stade de France. "D’une certaine manière, je m’attendais à ce que Manchester City soit champion, mais Liverpool est extrêmement fort et le Real est comme un chat avec dix vies. Karim Benzema s’améliore chaque année, Modric, à 36 ans, est fantastique. Ils ont Vinicius et le reste n’est pas mal non plus. Ils se faufilent. Pourtant, je prédis une finale anglaise", a-t-il affirmé.