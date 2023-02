Ce fut net et sans bavure, face à un des relégables de Ligue 1. À domicile dans son antre du Roazhon Park mercredi soir, Rennes a battu sans trop de soucis Strasbourg (3-0). Le genre de performance qui, après une série mitigée, contentait largement Bruno Genesio. L'entraîneur du SRFC est ainsi revenu sur la prestation de ses troupes, notamment sur le plan offensif ! Lors du prochain match, Rennes, 5e de L1, recevra Lille. En espérant réitérer le même genre de partition.

Bruno Genesio, entraîneur satisfait

« J'aurais préféré qu'on fasse une meilleure deuxième mi-temps, notamment sur deux ou trois situations un peu évitables. On a perdu quelques ballons qui m'ont un peu déplu quand même. Aujourd'hui, on a remporté le match 3-0 alors ça passe. Samedi (face à Lille), ça passera moins. Même si je suis satisfait du match dans l'ensemble parce qu'on marque trois buts et qu'on n'en encaisse pas, on est encore perfectible. Si on veut jouer le haut de tableau, il faut être encore plus sérieux. »