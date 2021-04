Ligue 1 : Brest et Nîmes dos à dos

Dans un match plutôt plaisant, Brest et Nîmes n’ont pas réussi à se départager. Les Nîmois avaient ouverts le score rapidement par Moussa Koné (10eme) avant de se faire rejoindre sur une frappe de Brendan Chardonnet (25eme). Faute de précision dans les derniers mètres, de la part des deux équipes le score n’a plus évolué, ce qui a abouti fort logiquement à un résultat nul (1-1).



Brendan Chardonnet, capitaine buteur



Match de bas de tableau entre Brest et Nîmes, deux équipes à la lutte pour le maintien. Les Bretons, qui restaient sur une série de trois matchs sans victoire, souhaitaient profiter de la visite des Crocos pour se relancer. Des Nîmois qui restaient eux sur une défaite face à Saint-Etienne (2-0) après une jolie performance à Lille, victoire 2-1. Averties de la défaite de Nantes à Rennes (1-0, un peu plus tôt dans la journée, les deux équipes se devaient de prendre des points pour creuser l’écart avec les Canaris. Privés de deux pièces maitresses de son milieu de terrain, Paul Lasne, blessé et Haris Belkebla, suspendu, Olivier Dall’Oglio comptait sur Franck Honorat et Romain Faivre pour faire la différence. Dès le début du match, les Bretons ont voulu prendre le jeu à leur compte mais la puissance et la vitesse de Moussa Koné a fait vaciller la défense brestoise qui a cédé assez rapidement.



Parfaitement alerté par Zinedine Ferhat, Moussa Koné a pris de vitesse Jean Lucas avant d’ajuster Gautier Larsonneur d’une frappe à ras de terre (10eme, 0-1). Des Crocos qui sont tout proche de doubler la mise sur une action de Zinedine Ferhat qui arrive lancé dans la surface, élimine deux Brestois avant de frapper, une frappe détournée du pied par Gautier Larsonneur bien sorti (18eme). La physionomie du match est alors simple, des Brestois qui monopolisent le ballon et des Nîmois qui opèrent en contre. Mais par manque de précision dans les trente derniers mètres, les coéquipiers de Romain Faivre ne parviennent pas à venir inquiéter Baptiste Reynet. Et c’est sur un corner de Romain Faivre que Brendan Chardonnet, capitaine d’un jour, parvient à égaliser d’une frappe du gauche de près, après une bonne remise de la tête de Lilian Brassier (25eme, 1-1). Une égalisation assez logique sur la physionomie du match mais rien ne changea jusqu’à la pause avec trop de déchet technique dans la zone de vérité des Brestois pour espérer prendre l’avantage malgré une possession de balle supérieure à 60%.



Brest pousse sans être dangereux



Dès le début de la seconde période, Nîmes pense avoir pris l’avantage sur un centre de Zinedine Ferhat conclu par Niclas Eliasson à bout portant (48eme). Le but est finalement refusé pour un hors-jeu du numéro 10 nîmois. Après cette piqûre de rappel, Brest a repris le jeu à son compte mais toujours de manière très désordonnée. Le match devenait alors très ouvert mais avec très peu d’occasion à la clé, les défenses prenant systématiquement le dessus. Le dernier quart d’heure était complètement à l’avantage des Brestois qui ne parvenaient pas pour autant à se montrer dangereux. Les deux équipes devront donc se contenter d’un petit point qui peut toutefois apparaître comme une bonne affaire étant donné les résultats de leurs adversaires directs dans la course au maintien. Brest conserve six points d’avance sur son adversaire du jour qui reste barragiste.