Ligue 1 : Bordeaux et Angers maintenus, Nantes soulagé

Des mesures prises contre Bordeaux

Suite à l’audition de ce jour, le club se félicite de la décision de la Commission d’appel de la DNCG levant intégralement les mesures prononcées en première instance", peut-on lire sur le site officiel du FC Nantes.







Au début du mois de juillet, la DNCG avait annoncé les relégations en Ligue 2 à titre conservatoire des Girondins de Bordeaux et Angers.. "a annoncé le président d'Angers, Saïd Chabane, lundi soir sur Twitter. Un message relayé quelques minutes plus tard par le compte du SCO Angers. "Les dirigeants angevins ont produit les documents attestant le versement par Wolverhampton de l'indemnité de transfert du défenseur Rayan Aït-Nouri", informe L'Equipe. Ce sont ces documents qui n'avaient pas été présentés en temps et en heure, début juillet.Les Girondins de Bordeaux, eux, ont annoncé la nouvelle par le biais d'un communiqué publié sur le site officiel du club, confirmant donc les informations de L'Equipe parues un peu plus tôt. "A l’issue de la présentation du projet de reprise porté par Jogo Bonito, la Commission d’Appel de la DNCG a infirmé ce soir la décision de la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels du 2 juillet 2021. Le FC Girondins de Bordeaux disputera donc la saison 2021/2022 en Ligue 1.. Le FC Girondins de Bordeaux se réjouit de poursuivre son aventure sportive en Ligue 1 et de fêter avec l’ensemble de ses supporters sa 140ème année parmi l’élite du football français", peut-on lire.Nantes avait été sanctionné par des mesures début juillet, à savoir un "encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux", mais ce mardi, le club a informé d'un changement.