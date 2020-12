Une rencontre du ventre mou, certes, mais ce match de la 13eme journée de Ligue 1 opposait deux équipes en forme. Bordeaux, qui restait sur un succès à Rennes et un nul face au PSG, croisait le fer avec Brest, vainqueur de ses trois dernières sorties en championnat devant Lille, Saint-Étienne et Metz. Deux formations de niveau équivalent qui avaient à cœur de poursuivre leur bonne série. Ce sont finalement les Marine et Blanc qui ont pris le dessus grâce au génie d’Hatem Ben Arfa, buteur en fin de partie d’une frappe gagnante à ras de terre (85eme).

Double poteau pour Zerkane

Les Bordelais se montraient d’ailleurs les plus incisifs d’entrée. Suite à un bon travail de Hwang Ui-jo, Mehdi Zerkane déclenchait une lourde frappe à bout portant. Mais Gautier Larsonneur, complètement battu, était sauvé par ses deux poteaux (4eme). Une énorme opportunité pour des Girondins maîtres du ballon et bien plus cohérents dans l’utilisation de l’espace. Cinquième attaque de Ligue 1 au coup d’envoi, Brest peinait à déployer son jeu habituel. Entre un Irvin Cardona maladroit et un Steve Mounié trop esseulé, les visiteurs ne parvenaient pas à se rapprocher du but gardé par Benoît Costil. Seul Romain Faivre, sur une frappe lointaine, chauffait les gants du capitaine bordelais (39eme). Avant cela, Josh Maja (14eme), Hatem Ben Arfa (27eme) et Hwang Ui-jo (29eme) faisaient passer un frisson dans le dos des défenseurs brestois, solidaires à défaut d’être totalement rassurants.

Ben Arfa fait craquer Larsonneur

Assez morne en première période, la rencontre s’emballait dès le retour des vestiaires. Sur un service en or d’Hatem Ben Arfa, Hwang Ui-jo réalisait le contrôle parfait en porte-manteau mais tombait sur un Gautier Larsonneur décisif (48eme). Quelques minutes plus tard, le gardien breton faisait parler sa détente devant Toma Basic (56eme) et Youssouf Sabaly (57eme), et pouvait même compter sur sa barre pour repousser la lourde frappe de Nicolas De Préville (65eme). Secoués, les Brestois pensaient réaliser le hold-up sur une frappe d’Irvin Cardona repoussée du bout du pied par Benoît Costil (76eme). Mais c’était finalement Hatem Ben Arfa qui faisait basculer cette rencontre. Maladroit jusqu’ici, le milieu offensif aquitain libérait les siens d’une frappe chirurgicale à ras de terre depuis le coin de la surface (1-0, 85eme). Comme à Rennes, l’enfant terrible du football français enfilait sa cape de héros pour permettre à Bordeaux de prendre les trois points... et la 10e place à Brest !