Ligue 1: baisses de salaires de 10 à 30% à Angers

Après avoir perdu 12 millions d'euros l'an dernier à cause de la suspension du championnat, Angers prévoit un nouveau trou de 18 millions d'euros cette saison après le fiasco des droits TV et la prolongation des mesures de huis clos. Face à cette crise, des accords similaires ont déjà été conclus à Lyon, à Lens ou encore à Reims, et sont en discussion dans la plupart des clubs de Ligue 1.

"Tous les joueurs de foot ne gagnent pas 100.000 euros par mois"

Angers, l'avenant à chaque contrat signé la semaine dernière devrait permettre d'économiser près de 2 millions d'euros. "On a fait trois réunions, et ça s'est fait. Ils ne m'ont pas sauté au cou", a expliqué M. Caillot. "Tous les joueurs de foot ne gagnent pas 100.000 euros par mois". "Ce qu'on voulait, c'était que tout le monde participe, un effort collectif comme sur le terrain", a-t-il ajouté, précisant que les salariés de l'administration et de la formation n'avaient pas été mis à contribution.