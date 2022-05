Ligue 1 : Aulas appelle l'OL à retrouver ses valeurs et ses fondamentaux

L'Olympique lyonnais a néanmoins atteint les quarts de finale de la Ligue Europa, éliminé par West Ham (0-0, 3-0). Hormis en 2020, où il avait pris la 7e place d'un championnat arrêté à dix journées de la fin à cause de la pandémie de Covid, le résultat cette saison est le pire du club rhodanien depuis 1998 (6e) lorsque l'équipe amorçait son ascension. "Nous avons déjà engagé une profonde remise en question à la fin de ce cycle de trois ans, marqué par 175 millions d'euros d'investissements pour notre équipe masculine. Nous devons faire face à nos erreurs pour ne plus les reproduire, sans nous cacher ou nous trouver des excuses", a déclaré le dirigeant dans une lettre ouverte "aux passionnés de l'Olympique lyonnais".

"Je ne pense pas que nous nous soyons perdus en route mais il est important de retrouver nos fondamentaux, notre ADN OL, un mental qui s'inscrit dans un esprit de revanche la saison prochaine. Ce n'est pas une révolution mais les racines sont là", a-t-il affirmé. Jean-Michel Aulas a souligné les réussites de l'équipe femmes, qualifiée en finale de la Ligue des champions, ou des U19 vainqueurs de la coupe Gambardella samedi, "graines de nos succès de demain". "Nous souhaitons que l'ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l'avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l'esprit du club", a assuré Jean-Michel Aulas.

"Le coach doit aussi être le garant de nos valeurs OL, nous devons l'aider dans sa mission, lui permettre d'avoir des joueurs avec cet état d'esprit exemplaire et être prêt à ouvrir la porte pour ceux qui ne seraient pas dans notre philosophie lyonnaise", a conclu le président. L'état d'esprit des recrues a été à la base des succès de l'OL à partir de la fin des années 1990 mais M. Aulas, par ses propos, confirme que la mentalité des joueurs n'a pas permis, cette année, à l'entraîneur Peter Bosz, arrivé l'été dernier, d'obtenir les résultats escomptés. Jusqu'à présent, malgré des résultats très décevants, le dirigeant affirme toujours maintenir sa confiance au technicien néerlandais pour la saison prochaine.