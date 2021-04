Contre Lorient ce samedi, Arkadiusz Milik devrait jouer son dixième match de Ligue 1 avec l'OM. Mais il n'a même pas eu besoin d'atteindre ce cap symbolique pour avoir un impact sur la saison marseillaise. Depuis son arrivée de Naples pendant le mercato hivernal, le Polonais a marqué quatre buts. Sur cette période, aucun joueur olympien ne peut en dire autant. Avec ce total de quatre réalisations, le natif de Tychy est déjà le deuxième meilleur buteur de son équipe cette saison.

En plus d'être décisif face au but adverse, il est le garant des ambitions européennes du club phocéen. Il semble qu'il n'y a qu'avec un grand Milik en pointe que l'OM peut espérer s'inviter dans le top 5 de la Ligue 1. C'est d'autant plus vrai que jusque-là, l'ancien de l'Ajax Amsterdam a marqué des buts importants. Marseille est invaincu quand sa recrue hivernale trouve le chemin des filets adverses. En s'illustrant lors d'une victoire contre Brest mais aussi lors des matchs nuls à Lens et Montpellier et face à Lyon, le joueur de 27 ans a déjà ramené des points importants à un club qu'il est susceptible de quitter dès cet été.

Arkadiusz Milik, l'homme à tout faire de l'attaque marseillaise



Utilisé par trois entraîneurs différents depuis son arrivée au Vélodrome, Arkadiusz Milik n'a pas vraiment été mis en concurrence. Dario Benedetto et Valère Germain ont été distancés dans la course au statut de titulaire à la pointe de l'attaque marseillaise. Qu'il soit aligné seul ou qu'il soit épaulé, que Jorge Sampaoli lui demande de rester dans la zone de vérité ou de décrocher, l'attaquant polonais sait tout faire.

Sa faculté d'adaptation lui a permis de s'illustrer dès ses premiers matchs en Ligue 1 malgré plusieurs mois passés sans jouer avant son arrivée et une blessure qui ne lui a pas permis d'enchaîner immédiatement après sa première titularisation dans l'Hexagone. Désormais, Milik semble avoir retrouvé du rythme et s'être habitué au contexte marseillais. Il n'a déjà plus que six matchs pour améliorer son bilan et s'affirmer comme le grand attaquant qui a tant manqué à l'OM ces dernières saisons.



Sampaoli ne peut garantir si Milik va rester :