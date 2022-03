Ligue 1 : Après la fin de l'aventure, Lille veut soigner sa fin de cycle

A l'issue de ces huitièmes, le sentiment est mitigé pour le football français: si le parcours des Nordistes a été très honorable, la Ligue 1 n'aura aucun représentant en quarts de finale de Ligue des champions, une première depuis 2019, après la déroute du Paris SG face au Real Madrid (1-0, 1-3). Elle pourrait perdre du terrain à l'indice UEFA...

Une campagne réussie

Mais on ne peut pas reprocher grand chose à Lille, vaincu logiquement par le tenant du titre mercredi (0-2, 1-2). "Notre parcours est réussi, magnifique, et il était déjà réussi avant les huitièmes", s'est félicité l'entraîneur lillois Jocelyn Gourvennec. "Ce qui se passait après, face au champion d'Europe et du monde, c'était être à la hauteur de l'événement et si ça souriait, poursuivre l'aventure. On a été à la hauteur, deux fois (à l'aller et au retour, NDLR). Ce soir (mercredi) on a haussé le niveau, on a fait vaciller Chelsea, mais ils ne sont pas tombés", a-t-il souligné.

Reste pour Lille la satisfaction d'avoir fait beaucoup mieux que sa dernière participation il y a deux ans, marquée par des performances intéressantes mais des résultats catastrophiques (1 point en 6 matches). Le champion de France, cette fois, a surpris les observateurs dans un groupe homogène composé du Séville FC, de Wolfsburg et de Salzbourg. A mi-parcours de la phase de poules, le Losc était pourtant très mal embarqué après avoir concédé deux nuls (0-0) à domicile face aux Allemands et aux Espagnols, et perdu (2-1) en Autriche.

Au pied du mur, les Lillois ont ensuite décroché trois victoires consécutives. Ils ont d'abord été s'imposer à la surprise générale à Séville après avoir été menés à la mi-temps (2-1), puis sont venus à bout de Salzbourg à Pierre-Mauroy (1-0) avant d'aller remporter avec autorité la "finale" à Wolfsburg (3-1). "Personne en nous attendait a ce stade-là donc je suis fier de ce qu'on a réalisé. On a grandi et on peut être fier et satisfait de nos performances. Il faudra garder ce qu'on a bien fait pour le retranscrire en Ligue 1", a souligné le milieu Amadou Onana.

Arracher une place européenne, dernier défi

La fin de cycle est proche à Lille et les joueurs, dont la grande majorité ont été sacrés champions de France la saison dernière au nez et à la barbe de l'armada du Paris SG, ont un dernier défi à réaliser ensemble: arracher une place européenne en fin de saison. Beaucoup de cadres devraient quitter le Losc cet été, notamment l'attaquant Jonathan David, le milieu Renato Sanches et le défenseur Sven Botman, tous très convoités. Finir dans le Top 5 constituerait un joli clap de fin pour cette équipe bâtie par l'ancien propriétaire Gerard Lopez et son bras droit Luis Campos, avant la vente du club en décembre 2020 et l'arrivée du président Olivier Létang.

"Il nous reste la Ligue 1 et on est motivés pour aller chercher une place européenne. On rêve de jouer des matches comme ça avec un stade rempli derrière nous", a affirmé David mercredi après la défaite face à Chelsea. Si la grande braderie a lieu cet été dans l'effectif lillois, l'heure sera à la reconstruction au mercato. Décrocher un billet pour une Coupe d'Europe permettrait de réaliser une transition en douceur et d'attirer plus facilement des recrues. Actuellement sixièmes de L1 avec 43 points, les Dogues auront bien du mal à finir sur le podium puisque Marseille et Nice, qui s'affrontent dimanche, possèdent déjà 50 unités au compteur.

La quatrième place, synonyme de Ligue Europa et occupée par Rennes, est à six longueurs, tandis que la cinquième, qualificative pour la Ligue Europa Conférence est entre les mains de Strasbourg, qui compte 47 points. Le duel samedi (21h00) face à Nantes, septième juste derrière le Losc, sera donc capital pour ne pas voir des concurrents directs s'échapper. Et finir en beauté une saison où Lille a surpris l'Europe.

