Ligue 1 : Angers et Montpellier dos à dos

La dynamique lancée pour accrocher une place européenne s'est légèrement enrayée pour Montpellier, accroché 1-1 à Angers lors d'un match marqué par une pluie d'occasions manquées des deux côtés, dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1. Muets en première mi-temps, les Montpelliérains, pas aidés par un Andy Delort particulièrement maladroit, avaient fait le plus dur en ouvrant le score sur une tête de Stephy Mavididi juste après la pause. Mais ils ont été repris par des Angevins bien décidés à offrir une belle sortie à leur entraîneur Stéphane Moulin, qui a annoncé la semaine dernière son départ en fin de saison, après 10 années à la tête de l'équipe professionnelle. Après un 8e de finale de Coupe de France mercredi chez les Voltigeurs de Châteaubriant, à 70 km d'Angers, Montpellier devra faire preuve de plus d'efficacité samedi face à Marseille, concurrent direct dans la course à la 5e place. Les hommes de Michel Der Zakarian sont pour l'instant 7e, à 4 points de Lens (5e).

Dimanche, ce sont d'abord les Angevins qui ont monopolisé le ballon, face à des Montpelliérains peu entreprenants et bien maladroits. En l'absence de Téji Savanier, le milieu de terrain héraultais a peiné à se sortir de la tenaille angevine et le duo Delort-Laborde est resté inexistant. Seul Mavididi est parvenu à faire quelques différences, sans pour autant être vraiment dangereux. En face, Angers a failli ouvrir le score à plusieurs reprises, en particulier sur des frappes d'Ibrahim Amadou (23e et 32e). Finalement, Montpellier a marqué sur sa première occasion avec une tête de Mavididi au 2e poteau, après une déviation manquée d'Ismaël Traoré (0-1, 47e). Les hommes de Stéphane Moulin n'ont pas baissé les bras et ont fini par égaliser grâce à Stéphane Bahoken à la suite d'une bévue de Vitorino Hilton (1-1, 72e). Dans les vingt dernières minutes, les deux équipes se sont lancées à l'abordage du camp adverse, provoquant de nombreuses d'occasions surtout montpelliéraines, mais sans faire évoluer le score.