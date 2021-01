Il y a un an, Jonathan Clauss se déplaçait sur les pelouses du Wehen Wiesbaden, Greuther Fürth ou de l'Erzgebirge Aue. Ce mercredi soir, il devrait fouler la pelouse du stade Vélodrome en portant le maillot lensois. Si ce changement de décor est radical, il ne représente qu'une infime partie du parcours sinueux du latéral droit. Cette saison, le joueur de 28 ans découvre la Ligue 1. Et il semble s'y être rapidement adapté avec 15 apparitions, dont 13 titularisations, et une passe décisive contre Reims en 20 journées.

Cette opportunité dans l'élite du football français est venue récompenser un joueur qui ne lâche rien que cela soit durant sa carrière ou dans son couloir droit où il multiplie les efforts dans un rôle de piston. « Je pense que si je n’ai pas évolué en Ligue 1 plus tôt, c’est parce qu’il me manquait énormément de choses. Ce n’était pas le bon moment dans ma tête et sans doute aussi sur le terrain. Il faut s’accrocher ! Tout vient à point qui sait attendre » relativisait l'Alsacien lors de sa présentation. Pour collecter tout ce dont il avait besoin, Jonathan Clauss a fait preuve de patience et de résilience mais il a surtout multiplié les expériences.

Monde amateur et premier titre pour Jonathan Clauss en Allemagne



Après avoir passé dix ans au centre de formation de Strasbourg, il n'a pas été retenu. Invité à réaliser des essais ailleurs, le natif de Strasbourg est resté dans la capitale alsacienne en rejoignant l'AS Pierrots Vauban. En 2013, la vingtaine passée, il a finalement quitté sa ville natale mais pas le monde amateur : le défenseur a signé dans le club allemand de Linx. Après deux saisons, le latéral a une nouvelle fois traversé le Rhin pour signer en CFA2 à Raon L'Etape. Le début d'une progression continue. Resté un an dans les Vosges, le futur Lensois a convaincu Avranches de le signer après un essai d'une semaine. Il y a joué le temps d'une saison en National agrémentée d'une épopée en Coupe de France (défaite en quart de finale contre le PSG) qui lui ont permis de changer d'air pour découvrir la Ligue 2 en même temps que Quevilly-Rouen.

Si collectivement, cet exercice 2017-2018 a été compliqué pour le club normand, Jonathan Clauss a prouvé qu'il a le niveau pour évoluer dans le monde professionnel. Impliqué sur neuf buts, il a tapé dans l’œil de l'Arminia Bielefeld qui a réussi à le faire revenir en Allemagne pour s'épanouir en deuxième division. Pendant les deux ans de son contrat, le Français a été décisif plus de 20 fois et a permis à son club de monter en Bundesliga tout en remportant le premier trophée de sa carrière : le titre de champion en deuxième division allemande. Une réussite qui lui a permis de signer à Lens pour avoir la chance de goûter à la Ligue 1. Une opportunité qu'il a parfaitement su saisir pour intégrer de manière quasi-permanente le onze lensois et prétendre à une titularisation sur la pelouse de l'OM.