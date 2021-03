L'étonnant partenariat de Neymar

Grand amateur de jeux vidéo, Neymar s'est offert le droit de devenir un personnage à part entière de Fortnite. Jeu de tir bien connu et utilisé par plus de 350 millions de personnes à travers le monde, celui-ci va donc enrichir son panel d'avatars grâce à l'arrivée de l'offensif du Paris Saint-Germain. L'information a été confirmée par Epic Games.



Représentant de la firme, Nate Nanzer a ainsi indiqué qu'il était "très important pour (eux) d'avoir un représentant sportif dans le jeu". Dans des propos relayés par RMC, il précise que "de la même manière que dans Fortnite, vous pouvez jouer en tant que Batman (...) ou certains héros emblématiques (...), vous pourrez désormais jouer avec l'un des plus grands joueurs de football du monde."

Ney aux couleurs de Man Utd

Neymar sera évidemment revêtu de la tunique du Paris Saint-Germain, mais en fonction des souhaits des utilisateurs, il pourra également porter le maillot de Manchester United, de la Juventus, ou de n'importe quelle autre des vingt-trois équipes disponibles au catalogue.