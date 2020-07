Les transferts qui ont marqué le mercato français

Avec une fin de saison anticipée, le mercato français a été avancé. Une initiative qui n'a pas plu aux instances internationales. Jusqu'à la mi-août, le mercato français est maintenant suspendu. Une situation inédite qui pourrait poser problème à l'approche de la reprise. Pour y remédier, certains clubs avaient anticipé le mercato estival avec des accords ou des options à activer. C'était le cas du PSG avec Mauro Icardi, de Lyon avec Karl Toko Ekambi ou de Nantes avec Moses Simon. D'autres ont agi très rapidement pour recruter des joueurs de qualité avant la fermeture temporaire du mercato français. Voici les cinq recrues phares de la première moitié du marché des transferts de la Ligue 1.

Valon Berisha (Reims)

Quelques heures avant la fermeture du mercato, Reims a annoncé l'arrivée de Valon Berisha. Le Kosovare arrive en provenance de la Lazio Rome. Il a été acheté 5 millions d'euros par le club champenois. Aucune recrue rémoise n'a coûté aussi cher dans l'histoire du club. Cette saison, le natif de Malmö était prêté au Fortuna Düsseldorf en Bundesliga. Il y a joué 13 matchs. Le quintuple champion d'Autriche vient renforcer l'entre-jeu du sixième de la dernière saison de Ligue 1. Une recrue de choix : International à 18 reprises, le joueur qui est Rémois pour les quatre prochaines saisons a été élu joueur kosovare de l'année à deux reprises.

Adrian Grbic (Lorient)

Révélation de la dernière saison de Ligue 2, Adrian Grbic va découvrir l'élite du football français. Attendu à Brest, l'Autrichien a finalement signé un contrat de cinq ans avec Lorient. Un transfert estimé à 9 millions d'euros qui a longtemps été incertain. L'an passé avec Clermont, l'attaquant avait marqué 17 buts en 26 matchs de Ligue 2. Un bilan qui lui avait permis de taper dans l’œil des meilleurs clubs de l'Hexagone. Avec les Merlus, l'ancien joueur d'Altach va tenter de poursuivre sa progression et pourquoi pas s'inviter en sélection autrichienne en vue de l'Euro 2021.

Martin Terrier (Rennes)

Martin Terrier quitte Lyon sans s'y être imposé. Limité à un rôle de joker, l'ailier a été envoyé à Rennes contre 12 millions d'euros. En Bretagne, le natif d'Armentières va pouvoir reprendre sa progression. En 2017-2018, l'ailier avait joué un rôle important dans le maintien de Strasbourg. Ses trois buts et quatre passes décisives lui avaient permis de séduire l'OL. S'il a eu l'occasion de découvrir la Ligue des Champions et de marquer quelques buts en sortie de banc, il n'a jamais vraiment eu la chance de confirmer le potentiel aperçu en Alsace ou avec l'équipe de France espoirs. A 23 ans, il va pouvoir rattraper ce temps perdu au Roazhon Park.

Paul Bernardoni (Angers)

Depuis la montée de Nîmes en Ligue 1, Paul Bernardoni a eu un rôle important chez les Crocos. Le gardien avait confirmé son statut de grand espoir à son poste. Mais son prêt est arrivé à son terme. Celui qui a été champion d'Europe U17 en 2016 était censé rentrer à Bordeaux, le club qu'il a rejoint en 2016 sans jamais s'y imposer. Mais son avenir étant toujours incertain en Gironde, il a embarqué pour un nouveau défi : Angers. Le portier a signé un contrat de quatre saisons avec le SCO. Le montant du transfert a été évalué à 7,5 millions d'euros, un record pour le club angevin.

Morgan Schneiderlin (Nice)

Un international français fait son retour en Ligue 1 : Morgan Schneiderlin. Le milieu de terrain a été recruté par l'OGC Nice pour 2 millions d'euros. Après des expériences à Southampton, Manchester United ou Everton, l'Alsacien revient dans son pays natal pour y jouer un rôle important. Dans l'ambitieux projet azuréen, le joueur de 30 ans va mettre son expérience et son activité au service du collectif niçois. Une mission très importante dans un vestiaire qui sera très jeune. Avec cette recrue, le Gym met la main sur un joueur qui a participé à l'Euro 2016, à la Ligue Europa et compte 200 apparitions en Premier League.