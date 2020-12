Les compositions de Nîmes-OM

Défait à Monaco dimanche dernier (3-0), le Nîmes Olympique, 17ème du classement de Ligue 1, reçoit l'OM, pour le compte de la 13ème journée de Ligue 1, ce vendredi soir au Stade des Costières (21 heures).





Face à un adversaire qui a enfin connu le goût de la victoire en Ligue des Champions, mardi face à l'Olympiakos (2-1), Nîmes va tenter d'afficher un visage séduisant, pour possiblement obtenir un bon résultat dans la course au maintien. Ainsi, Jérôme Arpinon va s'appuyer sur un dispositif en 4-3-3 avec les présences de Duljevic, Ripart et Ferhat devant.



André Villas-Boas, lui, a choisi de laisser Florian Thauvin sur le banc des remplaçants et alignera notamment Cuisance , Payet et Benedetto.



La composition du Nîmes Olympique :Reynet - Burner, Landre, Miguel, Paquiez - Ahlinvi, Cubas, Eliasson - Ferhat, Duljević, Ripart



La composition de l'OM : Mandanda - Sakai, González, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Cuisance, Benedetto, Payet