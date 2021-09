Leonardo dément pour le salaire de Messi

Ce samedi, le quotidien L’Équipe a publié en Une un dossier concernant le salaire de Lionel Messi à Paris. La source évoque un montant de l’ordre de 110M€ répartis sur trois ans pour le génie argentine. Une somme qui parait tout à fait correcte pour un joueur de ce standing. Il s’avère pourtant qu'elle ne correspond pas à la réalité et que le club francilien n’a pas du tout aimé l’article en question.

« C’est faux et on n’a pas aimé »

La réaction du board francilien n’a pas tardé. Dès ce samedi après-midi, et avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino en prévision du match contre l’OL, Leonardo s’est présenté devant la presse pour exprimer son mécontentement. Le Brésilien a employé un ton très agressif, car remonté parce qu’il a pu lire au réveil quelques heures plus tôt.

« On ne peut pas accepter de sortir ça en première page d’un journal comme L’Équipe, a indiqué le bras droit de Nasser Al-Khelaifi. C’est inacceptable. C’est tout à fait faux. Je voulais vous le dire. Je pense que c’est un manque de respect et on n’a pas aimé. Je ne comprends pas le timing. C’est vraiment très loin de la vérité. La durée du contrat, c’est deux ans. Il n’a pas d’option, obligatoire ou pas obligatoire. C’est faux, ce n’est pas ça et on n’a pas aimé ». Chacun se fera son avis sur le sujet. La certitude pour l’instant c’est que la relation entre le club de la capitale et le principal quotidien sportif s’est détériorée à cause de cet épisode.