Lens : Seko Fofana reste mystérieux sur son avenir

Il est l'un des grands artisans de la magnifique saison lensoise. Qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine et nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1, Seko Fofana ne s'attendait sûrement pas à ça au moment débarquer à Lens il y a trois ans.

"Honnêtement tout est possible"

Présent au pavillon Gabriel à l'occasion de la cérémonie des trophées UNFP, Seko Fofana n'a pas pu échapper aux questions concernant son avenir. Courtisé par les plus grands clubs européens, le RC Lens aura peut-être du mal à retenir son capitaine cet été. D'autant que ce dernier semble commencer à envisager son avenir ailleurs, au micro de la chaîne L'Équipe. "Je ne peux pas vous répondre, on verra bien en fin de saison. Honnêtement tout est possible. L'année dernière, il y avait des possibilités de départ, je suis resté. Je ne peux pas affirmer que je vais rester à 100% ou que je vais partir."