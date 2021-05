Lens, le rêve européen

Une attente de près de 14 ans. Depuis son élimination face au FC Copenhague au premier tour de la Coupe UEFA 2007-2008, le RC Lens n’a plus fréquenté la scène européenne. Et passé plus de temps en Ligue 2 (neuf saisons) que dans l’élite (quatre saisons). Mais pour son retour en Ligue 1 après cinq années consécutives dans son antichambre, le club nordiste fait fort, puisqu’il pourrait se qualifier pour une Coupe d’Europe.



Même si la Ligue Europa s’est éloignée, et que les Sang et Or pourraient se contenter de la nouvelle Ligue Europa Conférence, sorte de consolante de la C3. Car les hommes de l’épatant Franck Haise viennent d’enregistrer une série de trois défaites consécutives, face à deux concurrents au titre, le PSG (2-1) et Lille (0-3), et une équipe de Bordeaux qui joue sa survie (3-0). Ils ont donc glissé au sixième rang du classement, avec trois points de retard sur l’OM (5e), et un seul d’avance sur Rennes (6e), avec une différence de buts bien moins bonne (+1 contre +7 pour les Marseillais et +10 pour les Rennais).

Faire aussi bien ou mieux que Rennes



Autant dire que la tâche des Lensois ne va pas être aisée dimanche soir lors de l’ultime journée. Surtout qu’ils reçoivent des Monégasques qui restent sur une défaite face au PSG en finale de la Coupe de France (0-2), et doivent s’imposer pour être certains de conserver leur troisième place, synonyme de participation au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions. Pour atteindre la Ligue Europa, il faudra donc battre Monaco, et que l’OM perde à Metz, en rattrapant la différence de buts.



Et pour une qualification en Ligue Europa Conférence, le Racing devra obtenir un résultat similaire ou meilleur à celui de Rennes face à Nîmes. "La Coupe d’Europe, ça reste entre nos mains, mais il faut gagner", a bien résumé Simon Banza qui, après avoir découvert la Ligue 1 avec son club formateur, espère maintenant goûter à l’ambiance des soirées européennes.