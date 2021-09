Lens : La réaction du club après les sanctions

Lens va sanctionner ses supporters et porter plainte contre les Lillois



Huis-clos total du stade Bollaert-Delelis à titre conservatoire : 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐧𝐬.#RCLLOSC

— Racing Club de Lens (@RCLens) September 20, 2021

Après les incidents survenus lors du derby du Nord entre Lens et Lille (1-0), la LFP avait annoncé que la commission de discipline devait se réunir ce lundi et les premières sanctions, à titre conservatoire, sont tombées. Ainsi, un huis clos total sur les deux prochaines rencontres de Ligue 1 a été infligé aux Sang et Or (face à Strasbourg, ce mercredi, puis contre Reims le 1er octobre). Par le biais d'un communiqué, le club nordiste a annoncé sa réaction.Le Racing prend la pleine mesure de cette décision et relève qu’au-delà de la ferveur de son antre, composante centrale de son identité, il se voit par là même amputé de ressources économiques importantes liées à l’absence de supporters et de partenaires pour les deux prochaines rencontres.Le Racing Club de Lens rencontrera dès mercredi les représentants des groupes de supporters concernés par les procédures d’identification en cours. Le club leur présentera les sanctions adéquates retenues pour chaque type de comportement répréhensible et notamment pour ceux qui ont outrepassé leur rôle samedi, en tentant de se substituer aux autorités pour rétablir l’ordre suite aux scènes de chaos observées dans le parcage visiteur., peut-on lire sur le site officiel du club, actuellement troisième de Ligue 1 après 6 matchs joués.