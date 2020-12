Lens : Kalimuendo, un titi libéré

Auteur de l’ouverture du score lensoise à Rennes samedi dernier, Arnaud Kalimuendo est entré dans l’histoire des Sang et Or. Car il est devenu le premier joueur à réussir à marquer lors de chacune de ses trois premières titularisations avec Lens dans l’élite. Une série débutée à Dijon le 22 novembre.

Aligné d’entrée alors qu’Ignatius Ganago revenait de blessure, il avait inscrit l’unique but du match (0-1), devenant au passage, à 18 ans, 10 mois et 2 jours, le deuxième plus jeune buteur lensois du siècle, derrière un certain Raphaël Varane. Rentré en toute fin de match face à Nantes (1-1), il avait ensuite retrouvé le onze de départ et de nouveau fait trembler les filets contre Angers (1-3), et donc sur la pelouse du Stade Rennais (0-2).

3 - Arnaud Kalimuendo est devenu le 1er joueur à marquer lors de chacune de ses 3 premières titularisations avec Lens en Ligue 1 sur les 70 dernières saisons. Essentiel. pic.twitter.com/P9nYts053B

— OptaJean (@OptaJean) December 5, 2020





Une entame idéale pour celui qui avait déjà été titularisé à Bollaert cette saison, mais sous le maillot du Paris Saint-Germain lors de la deuxième journée. Trois semaines plus tard, barré par l’arrivée de Moise Kean, il était prêté par le club de la capitale au Racing Club de Lens, non sans avoir été préalablement prolongé son contrat jusqu’en 2024.

Et il n’a pas tardé à s’adapter dans le Nord. "Je me suis très bien intégré à l’équipe. Mon premier choix était de jouer dans l’élite française. Je voulais évoluer au sein d’un groupe de qualité comme le RC Lens, confiait-il ainsi en conférence de presse. Le club est très familial, et je me sens libéré sur le terrain."

Kakuta : "J’arrive à le trouver en fermant les yeux"



Et cela s’est notamment vu au Roazhon Park, où, servi par Gaël Kakuta, il ne s’est pas posé de question sur son enchaînement contrôle-frappe du gauche dans le petit filet opposé juste avant la demi-heure de jeu. "C’est un profil différent, qui apporte de la vitesse et de la technique. J’arrive à le trouver en fermant les yeux", apprécie d’ailleurs Kakuta, meilleur buteur du club à égalité avec Ganago (5 buts), devant Kalimuendo et Sotoca (3 buts).

Une abondance de talents offensifs pour Franck Haize, l’entraîneur du surprenant promu artésien, qui ne devrait pas tout de suite aligner le duo Ganago-Kalimuendo d’entrée, et notamment samedi soir (21h) contre Montpellier.



Les performances du jeune attaquant ne passent en tout cas pas inaperçues, notamment, on l'imagine, du côté de son club formateur, où on doit suivre avec attention l’évolution de celui qui a inscrit plus de cinquante buts toutes compétitions confondues avec les U19 parisiens ces deux dernières saisons. Imagine-t-il déjà un retour gagnant dans la capitale ? "C’est un objectif, a-t-il avoué à Téléfoot. Mais pour l’instant je viens d’arriver il y a deux mois donc je me focalise plus sur ma saison et sur ce que l’on peut faire avec Lens. On verra ensuite en fin de saison ce qu’il se passera."