Lens : Haise prolonge l'aventure

𝐋𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐤 𝐇𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞

✍️ sous contrat jusqu’en 2⃣0⃣2⃣3⃣

▶️ https://t.co/auQxvfBcdG#Haise2023 #SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/gVAdQcM9IG



— Racing Club de Lens (@RCLens) June 18, 2021

. Promu en Ligue 1 la saison passée, le club nordiste s'est distingué par un jeu très affirmé, terminant à la septième place du Championnat de France à une unité d'une qualification en Europa Conférence Ligue et à trois d'une qualification en Ligue Europa. Ce vendredi, le natif de Mont-Saint-Aignan a donc prolongé son contrat d'un an avec Lens de façon officielle. "Après une saison 2020-21 extrêmement enthousiasmante au cours de laquelle son empreinte tactique a été marquante, Franck Haise a paraphé pour une saison supplémentaire au Racing Club de Lens. Désormais sous contrat jusqu’en 2023, le tacticien aura pour mission d’entretenir et faire fructifier cette identité de jeu lensoise", explique notamment le club dans un communiqué publié sur son site officiel.Alors qu'il était en fin de contrat en 2022, Haise devrait bénéficier d'un temps toujours précieux afin de renforcer un peu plus encore ses principes de jeu. Nommé aux trophées UNFP dans la catégorie "entraîneur de l’année", Haise n'a pu obtenir le trophée, qui est revenu à Christophe Galtier (Lille).Franck a démontré toutes ses aptitudes de leadership et de science tactique notamment. La qualité des relations qu’il entretient avec les composantes du club permet de fonctionner en confiance et d’avancer avec une vision club partagée. Cette signature est une évidence", s'est félicité Florent Ghisolfi, le coordinateur sportif de Lens.