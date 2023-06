Le Trophée des champions reporté à janvier 2024

Les supporters vont devoir prendre leur mal en patience. Le 5 août prochain, le Trophée des champions devait se tenir à Bangkok, entre le Paris Saint-Germain et le Toulouse FC. Seulement, la rencontre entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France est officiellement reporté. L’organisateur s’est désisté et la Ligue de football professionnel doit désormais trouver une solution de repli. Vincent Labrune a officialisé la nouvelle dans les colonnes de L’Equipe. Le président de la LFP a annoncé que la rencontre serait reportée à janvier 2024.

Le match aura lieu à l’étranger



Trois options sont retenues par les dirigeants de la Ligue, toutes les trois hors de la France : « en effet, il n'aura pas lieu cet été en Thaïlande pour des raisons complètement indépendantes de la volonté de la Ligue. Mais c'est finalement un mal pour un bien. Cela va nous permettre de le déplacer à une date plus favorable, début janvier. Pour le lieu, on est en train de travailler sur trois options, toutes à l'étranger. »