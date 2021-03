Le Trophée des Champions 2021 se déroulera à Tel Aviv

🔜 Tel Aviv accueillera l'édition 2021 du Trophée des Champions ➡️ https://t.co/1kkEpWjowY pic.twitter.com/qIVsOxHvYh

Ce jeudi, s'est déroulée une réunion du conseil d’Administration de la LFP afin de choisir le lieu pour la finale du Trophée des Champions 2021 qui opposera le champion de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Après des éditions au Canada, aux États-Unis, en Chine, au Maroc, au Gabon, en Autriche et en Tunisie, c'est en Israël qu'il se tiendra. En effet, le 1er août prochain, la rencontre de cette compétition se déroulera à Tel Aviv, sur la pelouse du Bloomfield Stadium.Pour rappel, l'édition 2020 du Trophée des Champions a été remportée par le PSG, face à l'OM, le 13 janvier dernier au stade Bollaert de Lens (2-1).. La Ligue de Football Professionnel et COMTEC Group se félicitent du retour du Trophée des Champions à l’étranger. Expert dans la production et l’organisation de grands événements internationaux depuis plus de 35 ans, COMTEC Group a également développé un savoir-faire dans l’organisation d’événements sportifs avec notamment le Final Four de l’Euroleague à Tel Aviv en 2004, celui à Athènes en 2007 ; la 'Tournée pour la Paix' du FC Barcelone en 2013 ; le Championnat d’Europe de Basket à Tel Aviv en 2017 ; le départ du Tour d’Italie à Jérusalem en 2018 ; les Championnats d’Europe de Judo à Tel Aviv en 2018 ; la visite et le match amical de l’Atletico Madrid en Israël en mai 2019 ; le match amical entre l’Argentine et l’Uruguay en novembre 2019 ou encore le Grand Slam de Judo à Tel Aviv en février dernier", peut-on lire sur le communiqué de la LFP.