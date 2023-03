Le PSG décimé en défense contre Rennes

Alors que de nombreux joueurs parisiens étaient annoncés incertains depuis le milieu de semaine, le groupe retenu pour la rencontre face à Rennes est désormais officiel. Et c'est sans de nombreux cadres de son effectif que Christophe Galtier va devoir organiser sa composition.

Sans Ramos, Marquinhos, Kimpembe, Mukiele et Hakimi, la défense parisienne paraît bien fragilisée avant d'affronter l'actuel cinquième de Ligue 1. C'est donc sur la jeunesse parisienne qu'a dû se tourner Christophe Galtier pour composer son groupe de 20 joueurs. Ainsi, la défense centrale sera renforcée par El Chadaille Bitshiabu et Nehemiah Fernandez Veliz. Pour les latéraux, c'est sur Timothée Pembélé et Hugo Lamy que s'est reposée la confiance du coach parisien.

Incertain depuis plusieurs jours, Carlos Soler n'a pas été retenu, tout comme Neymar, forfait jusqu'à la fin de la saison.