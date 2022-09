Le père de Mbappé nouveau consultant TV

La FIFA a fait savoir ce 26 juillet 2021 que New World TV avait obtenu les droits de retransmission télévisée payante pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ https://t.co/AfxiMOFvDL via @NEW_WORLD_TV

— NEW WORLD TV (@NEW_WORLD_TV) July 26, 2021

Relativement discret dans la vie médiatique, Wilfrid Mbappé devra s'habituer à s'exprimer publiquement. Tout du moins en plateau mais pour des millions de téléspectateurs.. Cette chaîne togolaise payante diffusée en Afrique sub-saharienne détient les droits de diffusion de la compétition de football la plus suivie au monde. Elle offrira donc à ses abonnés, l'intégralité des matchs du Mondial, en langue française.Le nouveau responsable des contenus de la chaîne durant le mois de compétition se nomme Christian Jeanpierre. L'ancien présentateur de Téléfoot sur TF1. Celui-ci et les dirigeants de New World Sport ont réussi à réunir des grands noms du ballon rond pour couvrir cet évènement. A commencer par l'immense star togolaise, passée entre autres par Arsenal et le Real Madrid,à l'antenne durant cette Coupe du Monde, à l'instar donc de l'ex-milieu de Bondy: Wilfrid Mbappé.Au rayon des journalistes, d'autres visages bien connus du Paysage Audiovisuel Français travailleront pour la chaîne togolaise.ont déjà donné leur accord.