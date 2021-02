🗓️ La Commission des Compétitions de la @LFPfr a décidé de reprogrammer la rencontre @OM_Officiel 🆚 @staderennais au mercredi 10 mars 2021 à 19h.#OMSRFChttps://t.co/hDJ8jY56s8

L’OM croit encore à l’Europe

N’ayant pas pu se jouer en raison des incidents qui se sont produits à la Commanderie le 30 juin dernier, l’opposition entre l’OM et Rennes vient d’être programmée à une date. La commission de discipline de la Ligue a fait savoir que le match se tiendra le 10 mars prochain à 19h (à deux heures du match retour entre le PSG et le Barça en Ligue des Champions).Le match sera diffusé sur la chaine Canal+.S’il fait le plein de points lors de ces deux rencontres,Mais, ce n’est que théorique et la formation olympienne a montré des difficultés cette saison à répondre aux attentes et se montrer à la hauteur de son statut.