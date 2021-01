Le feuilleton Mohamed Simakan touche à sa fin

A 20 ans, Mohamed Simakan se prépare à entrer dans une nouvelle dimension. A la moitié de sa deuxième saison en Ligue 1, le défenseur est sur le point de rejoindre le RB Leipzig. D'après plusieurs médias et notamment le journaliste italien Nicolo Schira, un accord aurait été trouvé entre Strasbourg et le club de Bundesliga pour un transfert estimé à 18 millions d'euros. Le joueur qui doit encore se mettre d'accord avec l'actuel dauphin du Bayern Munich devrait s'engager pour les cinq prochaines saisons. Quand ce contrat longue durée sera signé, Mohamed Simakan va devenir la plus grosse vente de l'histoire du RC Strasbourg. S'il devrait rester à la Meinau en prêt jusqu'à la fin de la saison, son départ était devenu inéluctable. Convaincant dès ses premiers pas chez les professionnels durant l'été 2019, le natif de Marseille avait rapidement tapé dans l’œil de nombreux clubs.

Les dirigeants strasbourgeois ont demandé 20 millions d'euros

Titularisé dans l'axe ou sur le côté droit de la défense alsacienne lors des tours préliminaires de Ligue Europa, Mohamed Simakan avait gagné sa place dans le onze pour la reprise de la Ligue 1. Une véritable surprise. Après une saison passée à l'infirmerie à cause d'une rupture des ligaments croisés, il avait réussi à s'imposer dans le monde professionnel. Sa justesse et sa maturité ont rapidement intéressé les plus grands clubs d'Europe. Des clubs anglais se sont renseignés mais c'est surtout l'AC Milan qui semblait tenir la corde pour le recruter l'été dernier. Les négociations avaient bien avancé mais les dirigeants strasbourgeois ne voulaient pas le laisser partir pour moins de 20 millions d'euros. Ils ont eu gain de cause. Le joueur né en 2000 est resté un an de plus et a été un élément très important du groupe de Thierry Laurey depuis le début de la saison.

Simakan a eu l'embarras du choix

Celui qui a marqué son premier but en Ligue 1 lors du derby face à Metz en décembre a pu continuer sa progression et a vu revenir de nombreux prétendants. Il a eu la chance de pouvoir choisir sa destination entre Nice, Chelsea, Mönchengladbach, Leverkusen, Dortmund, Milan et Leipzig. Longtemps annoncé en Lombardie, c'est finalement du côté de la Red Bull Arena que le défenseur a décidé d'exporter ses talents. Dans le jeune groupe emmené par Julian Nagelsmann, il va pouvoir découvrir un championnat étranger et la Ligue des Champions à l'issue de sa première saison pleine en Ligue 1. Une progression logique qui devrait permettre à l'international U20 de confirmer toute l'étendue de son potentiel.