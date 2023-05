La réponse musclée de l'OM à la LFP

L'Olympique de Marseille est furieux contre la LFP. La Commission de discipline de la LFP a infligé trois matchs de suspension ferme à Dimitri Payet et deux avec sursis suite à la gifle du meneur de jeu à Yannick Cahuzac lors de Lens - OM durant la 34e journée de Ligue 1. Forcément, le club marseillais a peu goûté à cette grosse sanction et l'a fait savoir au travers d'un communiqué très épicé qui ne devrait pas plaire à la LFP.

Réponse cinglante

"L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue ce mercredi 17 mai 2023 par la Commission de discipline de la LFP à l’encontre de Dimitri Payet Cette sanction infligée à notre joueur a malheureusement été prononcée au mépris des principes élémentaires de procédure et du Règlement Disciplinaire de la LFP. En application du Protocole d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), l’intégralité de la séquence litigieuse a été visionnée et vérifiée sur le champ par l’arbitre vidéo, sans qu’elle ne donne lieu à une sanction. Cette décision était définitive et la Commission de discipline ne pouvait donc pas la rejuger a posteriori", pointe l'OM dans son communiqué, ajoutant que "les conditions de saisine de la commission de discipline prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire de la LFP n’ont pas été remplies.

L'Olympique de Marseille considère enfin que la Commission de Discipline de la LFP devrait avant tout concentrer son attention et ses efforts sur le respect des procédures et l’application des règlements en vigueur. L'article 3 du Règlement Disciplinaire précise d'ailleurs que les membres de la Commission de Discipline sont choisis "en raison de leurs compétences d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives. Pour l’ensemble de ces raisons, et dans l’attente de la notification de la motivation, l’Olympique de Marseille prépare donc l’engagement prochain d’un recours contre cette décision critiquable sur un plan procédural et qui risque d'établir une jurisprudence sur l’application de sanctions à posteriori." L'OM n'a pas fait dans la dentelle.