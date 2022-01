"La porte est ouverte" pour Alvaro

"On peut trouver des solutions pour les joueurs qui ont moins de minutes. Alvaro a moins de temps de jeu et Kolasinac qui peut jouer dans sa position est arrivé", a expliqué le dirigeant espagnol lors de la conférence de presse de présentation de Sead Kolasinac. "J'ai déjà parlé avec Alvaro et son agent. La porte est ouverte", a ajouté Longoria. Alvaro, qui a prolongé son contrat avec l'OM au printemps dernier, est devancé par Saliba, Caleta-Car et Luan Peres dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

L'entraîneur Jorge Sampaoli a de son côté rappelé qu'il aimerait encore du renfort, tout en admettant que la situation économique du club ne permettait pas toutes les folies. "Pourquoi dites-vous que j'ai mis la barre un peu haut en demandant quatre ou cinq joueurs ?", a souri le technicien argentin. "Moi je dois gagner, je dois survivre. Alors je préfère exagérer un peu que demander trop peu", a-t-il dit. "Mais on connaît la difficulté du marché. Il y a des restrictions économiques donc on doit chercher des opportunités. Ca signifie que je ne peux pas choisir précisément qui je veux. On doit trouver des opportunités, faire des évaluations et voir qui se rapproche le plus possible de ce qu'on cherche", a expliqué Sampaoli. "Ce que j'espère, c'est garder tous mes joueurs et voir s'il y a des opportunités", a-t-il ajouté.