La DNCG ne prend aucune mesure à l'encontre de l'OM

Lille est dans l'attente







En dépit de comptes situés dans le rouge, l'Olympique de Marseille peut pousser un soupir de soulagement :. Le 26 juin dernier, l'OM avait été sanctionné par l'UEFA en raison d'un non-respect des règles du fair-play financier : une amende de 3 millions d'euros en plus de la perte de 15% des gains UEFA pendant deux saisons. Dans le communiqué de présentation de son nouveau "Head of Business", Hugues Ouvrad, le club a précisé que "l’Olympique de Marseille doit désormais continuer de grandir en se reposant sur un modèle économique pérenne."Dans le même temps, la DNCG a validé les comptes de plusieurs clubs en précisant qu'aucune mesure n'avait été prise contre Dijon, Lorient, Metz et le PSG.. La DNCG veut avoir des éléments complémentaires en sa possession avant de prendre une décision.