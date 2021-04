L1 : Sylla suspendu trois matchs, Mbappé absent à Rennes

Dimanche, Lens s'est imposé face au Nîmes Olympique mais a dû puiser dans ses ressources. En effet, le club nordiste avait été réduit à 10 dès la 24ème minute de jeu. Le motif ? L'expulsion d'Issiaga Sylla, coupable d'un pied haut sur le visage de Renaud Ripart, qui avait terminé le visage en sang et avait dû sortir. Par la suite, l'attaquant du club gardois s'était fait poser six points de suture. Ce mercredi, le verdict de la Commission de Discipline de la LFP est tombé.

Le PSG privé de Mbappé face à Rennes

Ainsi, le latéral prêté par Toulouse à Lens a été suspendu trois matches. Dans un registre similaire, Wout Faes, expulsé contre l'OM avec le Stade de Reims vendredi dernier (défaite 1-3), a été suspendu pour un match. En raison d'une accumulation de trois cartons jaunes sur une période de 10 rencontres de compétition officielle, Benjamin André (Lille), Eduardo Camavinga (Rennes), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Senou Coulibaly (Dijon), Kylian Mbappé (PSG) et Florent Mollet (Montpellier) ont écopé d'une suspension d'un match. "La sanction prend effet à partir de mardi 4 mai 2021 à 0h00", précise la LFP dans son communiqué officiel. Ainsi, dans la lutte pour le titre, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Mbappé afin d'affronter Rennes, le 9 mai prochain, lors de la 36ème journée de Ligue 1.